Rimprovera un giovane che fa pipì nella fontanella del parco, aggredito

Calci, pugni e spintoni dopo un rimprovero. Vittima dell’aggressione, giovedì scorso, un 59enne di Bergamo che, intorno alle 17,30 passava per via Flaminio Cerasoli, quartiere San Tomaso. Guardando verso i giardini del parco Ardens, frequentato da molti giovani, ha notato un ragazzo, presumibilmente originario dell’Est Europa, che stava urinando in una fontanella.