Bergamo, Rinascimento Holding rilancia l’ex Principe di Napoli: apertura nel 2027

Dopo oltre trent’anni di abbandono, lo storico complesso del Principe di Napoli in via Pignolo 11, a Bergamo, si prepara a tornare a nuova vita. Rinascimento Holding, realtà imprenditoriale bergamasca della famiglia Ferrara, ha annunciato l’avvio del progetto di riqualificazione culturale dello spazio, con apertura al pubblico prevista per la primavera 2027. Nello specifico l’edificio sarà pronto per dicembre 2026-gennaio 2027, seguirà l’allestimento dei locali, e l’apertura per la tarda primavera 2027.

Lo storico complesso del Principe di Napoli

(Foto di Bedolis) Lo storico complesso del Principe di Napoli

(Foto di Bedolis)

L’edificio seicentesco, che si estende su quasi 2.000 metri quadrati nel cuore della città, sarà oggetto di un intervento di restauro architettonico che punta a coniugare memoria storica e nuove funzioni. La gestione del complesso è stata affidata a Rinascimento Holding per i prossimi 15 anni, con l’obiettivo di sviluppare un polo culturale multidisciplinare.

Nello specifico l’edificio sarà pronto per dicembre 2026-gennaio 2027, seguirà l’allestimento dei locali, e l’apertura per la tarda primavera 2027

Direzione artistica a Nicola Ricciardi

A guidare il progetto sarà Nicola Ricciardi, curatore e manager culturale con base a Bergamo, già direttore artistico di Miart (2020-2026) e in precedenza delle Ogr di Torino. Il suo incarico definirà l’identità culturale del nuovo spazio, pensato come un ecosistema dedicato alle industrie creative.

Il futuro Principe di Napoli ospiterà attività che spaziano dalla formazione agli eventi dal vivo, fino alla ristorazione e alla socialità, con l’obiettivo di creare un luogo capace di generare relazioni e contribuire attivamente alla vita culturale cittadina.

Sarà Rinascimento Holding ad occuparsi del rilancio dell’ex Principe di Napoli: apertura nel 2027

(Foto di Bedolis)

Un ecosistema culturale e sociale

Il progetto si svilupperà in collaborazione con alcune delle principali realtà del territorio, tra cui GAMeC, Politecnico delle Arti di Bergamo, deSidera Festival, Li.ber/Fiera dei Librai, Slow Food e Seminario Veronelli. Una rete destinata ad ampliarsi, in dialogo con istituzioni e operatori culturali.

L’edificio seicentesco, che si estende su quasi 2.000 metri quadrati nel cuore della città, sarà oggetto di un intervento di restauro architettonico che punta a coniugare memoria storica e nuove funzioni Accanto alla vocazione artistica, forte anche la dimensione sociale: grazie al contributo della Fondazione Zaninoni e alla collaborazione con il Comune di Bergamo, saranno realizzati alloggi per donne vittime di violenza insieme all’associazione Aiuto Donna, oltre a spazi per associazioni come Movimento Federalista Europeo e Centro Culturale Nuovo Progetto.

Nasce AfterClass, scuola per artisti e curatori

Previsti inoltre due negozi di quartiere, due appartamenti per artisti e visiting professor, e un’offerta enogastronomica ancora in fase di definizione All’interno del complesso troverà spazio anche AfterClass, una scuola d’arte indipendente post-graduate diretta dallo stesso Ricciardi. Il programma offrirà a giovani artisti e curatori un percorso formativo intensivo, con accesso a reti professionali e al sistema dell’arte contemporanea.

Previsti inoltre due negozi di quartiere, due appartamenti per artisti e visiting professor, e un’offerta enogastronomica ancora in fase di definizione.

Il progetto architettonico

La progettazione degli interni è stata affidata allo studio 2050+, fondato da Ippolito Pestellini Laparelli e selezionato da Ad tra i migliori studi di architettura e interior design del 2025. Il progetto punterà a integrare innovazione, qualità degli spazi e rispetto per l’identità storica dell’edificio.

«Un nuovo polo per la città»