Rinnovato il sito del Comune di Bergamo, online da mercoledì 23 aprile

Nel corso della mattinata - di mercoledì 23 aprile - è previsto un intervento di manutenzione straordinaria del portale: il sito e i servizi dello sportello telematico non saranno accessibili a partire dalle 7,30, per poi tornare operativi nel pomeriggio.

Le principali novità

È stato riorganizzato l’organigramma, raggruppando in modo più chiaro gli uffici. Per ogni ufficio o unità organizzativa è ora indicato solo il contatto del responsabile, per rendere più efficiente l’individuazione dei referenti. I bottoni della home page sono stati rivisitati e ottimizzati per integrarsi in modo più armonioso alla nuova veste grafica. Rinnovata anche la sezione «PrenotaBergamo».