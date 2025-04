Ripetuti furti all’esterno dell’aeroporto di Orio: un arresto

L’uomo fermato aveva già una misura cautelare meno severa in atto e l’aveva violata più volte violata continuando a commettere reati simili.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Bergamo e portata avanti dalla Polizia di Frontiera, ha ricostruito diversi episodi denunciati da passeggeri in transito. L’arresto è avvenuto nella prima mattina, sempre in zona aeroporto. L’uomo è stato portato in carcere a Bergamo.