Rischio terrorismo, controlli rafforzati anche a Bergamo

Controlli rafforzati nei luoghi affollati

Sono già stati rafforzati con effetto immediato, in particolare, quelli ai luoghi con la maggiore affluenza di pubblico come le bancarelle di Natale, i centri commerciali, i luoghi di culto, quelli di ritrovo dei giovani, mentre sono state potenziate le misure di vigilanza negli aeroporti e negli scali ferroviari, sulle reti del trasporto pubblico, nei luoghi di stazionamento dei bus turistici e sulle arterie stradali e autostradali.

I luoghi osservati speciali

In particolare è stata data indicazione di controllare con la massima attenzione i centri commerciali, i Mercatini di Natale, le feste di piazza di fine anno, concerti, veglioni, cerimonie per il Giubileo a Roma, dove tutta la zona attorno al Vaticano sarà super presidiata. Le bonifiche scatteranno già dal giorno precedente. In campo anche nuclei cinofili, artificieri e tiratori. Controlli con i metal detector per accedere a piazza San Pietro.