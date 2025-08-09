Cronaca / Bergamo Città
Sabato 09 Agosto 2025
Rissa con cocci di bottiglia in via Quarenghi: grave un 32enne
Momenti di paura nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 agosto in via Quarenghi. Intorno all’1.30, tre uomini – due di 30 e uno di 32 anni – si sono affrontati violentemente in strada. Sul posto è intervenuta la Questura di Bergamo, che ha denunciato tutti e tre per rissa aggravata.
Tre uomini coinvolti
Secondo le prime ricostruzioni, uno dei partecipanti, un uomo del 1993 di origine sudamericana, avrebbe riportato plurime ferite provocate, con ogni probabilità, da cocci di vetro di bottiglie rotte. L’ipotesi è ancora in fase di verifica: le forze dell’ordine, infatti, non hanno rinvenuto armi sul luogo dello scontro. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove si trova ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata.
Una lite per motivi di gelosia
Gli altri due coinvolti sono un coetaneo della vittima, anch’egli nato nel 1993, e un uomo del 1995. Nessuno di loro ha riportato lesioni gravi. Le prime indagini farebbero pensare a un litigio nato per motivi di gelosia: al momento della rissa era presente una giovane donna, fidanzata di uno dei tre e, secondo alcune ipotesi, ex compagna di un altro. La ragazza non è rimasta ferita e in ospedale sarebbe finito proprio l’ex. La Questura di Bergamo sta ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le responsabilità dei singoli protagonisti.
