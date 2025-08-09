Rissa con cocci di bottiglia in via Quarenghi: grave un 32enne

Momenti di paura nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 agosto in via Quarenghi. Intorno all’1.30, tre uomini – due di 30 e uno di 32 anni – si sono affrontati violentemente in strada. Sul posto è intervenuta la Questura di Bergamo, che ha denunciato tutti e tre per rissa aggravata.

Tre uomini coinvolti

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei partecipanti, un uomo del 1993 di origine sudamericana, avrebbe riportato plurime ferite provocate, con ogni probabilità, da cocci di vetro di bottiglie rotte. L’ipotesi è ancora in fase di verifica: le forze dell’ordine, infatti, non hanno rinvenuto armi sul luogo dello scontro. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove si trova ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata.

Una lite per motivi di gelosia