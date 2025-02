Risse e ritardo nel chiamare il 112: sospesa la licenza a due locali del centro di Bergamo

Il primo provvedimento riguarda un locale del centro di Bergamo, attivo nella somministrazione di alimenti e bevande e nell’organizzazione di spettacoli. La licenza è stata sospesa per 10 giorni in relazione a quanto accaduto il 9 febbraio scorso, quando una lite scoppiata all’interno del locale e proseguita all’esterno ha coinvolto numerose persone, richiedendo l’intervento del 118. Gli addetti alla sicurezza e il personale del locale non hanno avvertito tempestivamente il «112», nonostante la gravità della situazione, violando le normative in materia di sicurezza.