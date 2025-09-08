«Róba scambiada, lònga dürada», in centro a Bergamo la festa del riuso

Tante le iniziative: «swap party», scambio valori di umanità, lettura animata per bambini, laboratori, giochi tematici, sfilata di moda. L’iniziativa coinvolge realtà ed esercizi commerciali del quartiere che manifestano sensibilità ai temi del riuso, della riduzione degli sprechi e degli stili di vita sostenibili. Il curioso titolo dell’iniziativa, in bergamasco, è stato ideato dal Ducato di Piazza Pontida.

Swap party e non solo

Il programma prevede dalle 10:30 alle 18:00 uno «swap party» organizzato in collaborazione con l’associazione «La Terza Piuma»: un baratto di abiti usati ma in buono stato, nel quale i partecipanti sono invitati a cedere indumenti che non usano più e a prendere quelli che più piacciono (con il limite di 10 capi a persona). Con una novità importante: lo «scambio di valori di umanità», in cui i partecipanti sono invitati a condividere e scambiare esperienze, ispirazioni, valori vissuti portando un libro, un’immagine, un disco, il testo di una canzone o un oggetto per loro significativo.