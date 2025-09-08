Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 08 Settembre 2025

«Róba scambiada, lònga dürada», in centro a Bergamo la festa del riuso

L’EVENTO. Il 21 settembre all’oratorio dell’Immacolata: swap party, letteratura, giochi, sfilate e tanto altro.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il Comune di Bergamo
Il Comune di Bergamo

Bergamo

«Róba scambiada, lònga dürada»: torna a Bergamo la festa del riuso e dell’economia circolare, organizzata per il 21 settembre all’oratorio dell’Immacolata - dalle 10,30 alle 19 - dalla Rete di quartiere «Centro Sant’Alessandro».

Tante le iniziative: «swap party», scambio valori di umanità, lettura animata per bambini, laboratori, giochi tematici, sfilata di moda. L’iniziativa coinvolge realtà ed esercizi commerciali del quartiere che manifestano sensibilità ai temi del riuso, della riduzione degli sprechi e degli stili di vita sostenibili. Il curioso titolo dell’iniziativa, in bergamasco, è stato ideato dal Ducato di Piazza Pontida.

Swap party e non solo

Il programma prevede dalle 10:30 alle 18:00 uno «swap party» organizzato in collaborazione con l’associazione «La Terza Piuma»: un baratto di abiti usati ma in buono stato, nel quale i partecipanti sono invitati a cedere indumenti che non usano più e a prendere quelli che più piacciono (con il limite di 10 capi a persona). Con una novità importante: lo «scambio di valori di umanità», in cui i partecipanti sono invitati a condividere e scambiare esperienze, ispirazioni, valori vissuti portando un libro, un’immagine, un disco, il testo di una canzone o un oggetto per loro significativo.

Il programma

Alle 11,30 nel giardino dell’oratorio andrà in scena una lettura animata per bambini a cura di Teatro Prova, dal titolo «I vestiti nuovi dell’imperatore» (età consigliata dai 5 ai 10 anni). Poi laboratori e attività, per tutta la giornata:

- Cenci e fantasia: recupero di ritagli di tessuti in modo creativo (a cura di Odv Mario Conte per i diritti dimenticati)
- Attacca bottone (a cura di Piùomeno)
- Cuci e scuci (a cura di Associazione Spazio Autismo)
- Tintura dei tessuti con materiali naturali (a cura di Negozio Leggero)

A partire dalle 16 è previsto uno spazio giochi in scatola, ad opera del Sistema bibliotecario urbano - Biblioteca Tiraboschi, nel quale sarà possibile cimentarsi con giochi dedicati al tema dell’ecologia. Sarà inoltre disponibile una selezione di libri sui temi «riuso, riciclo, economia circolare». Alle 18 una sfilata di abiti confezionati con materiali di riciclo dagli allievi della Scuola di moda Silv di Bergamo, prima di concludere la serata con un aperitivo conviviale al bar dell’orario.

Inoltre, durante tutta la giornata, saranno distribuite - dietro offerta libera - borse di tessuto confezionate da Casa Samaria. Attiva anche una postazione per il conferimento di tappe, scape da ginnastica, strumenti elettronici. Apertura straordinaria per la Bottega in Cortile e del Teatro Greppi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Ambiente
Casa Samaria
Swap Party
Associazione Spazio Autismo