Roby Facchinetti: «35 minuti terribili». Disinvolti i banditi, il sospetto di una talpa

Una certa e sospetta disinvoltura dei tre banditi che, armati di pistole, domenica sera hanno rapinato Roby Facchinetti e la sua famiglia nella villa di via Baioni dove il cantante dei Pooh vive da sempre, è uno degli aspetti sotto la lente della procura e della questura, che indagano su un colpo che ha fruttato un bottino consistente, anche se non ancora quantificato nei dettagli: diversi gioielli, almeno due orologi di valore e qualche migliaia di euro . I malviventi hanno usato violenza solo verbale nei confronti di Roby, 78 anni, sua moglie Giovanna Lorenzi, il figlio Roberto e la moglie di quest’ultimo . Nella villa c’erano anche l’altra figlia Giulia, suo marito e i loro figli, che si trovavano però in un altro appartamento e che non si sono accorti del colpo fino a quando i banditi se ne sono andati. Il sospetto è che i ladri fossero in qualche modo a conoscenza degli ambienti, forse perché informati da qualcuno che in passato può aver bazzicato, per qualche motivo, la villa di Facchinetti , un’istituzione in città, come dimostra l’onda di affetto che si è alzata attorno a lui e alla sua famiglia sui social e anche fisicamente nella zona di via del Lazzaretto.