Rocca di Bergamo, progetto da 134 mila euro per eliminare le barriere architettoniche

Due servoscala per superare i dislivelli

Il progetto prevede quindi l’installazione di due servoscala. Il primo sarà collocato lungo la scalinata che collega piazzale Brigata Legnano con il piano del Parco. Da qui sarà realizzato anche un percorso in lastricato di pietra arenaria, analogo a quelli esistenti, per raggiungere la scala successiva verso il Museo. Un secondo servoscala consentirà invece di superare il dislivello tra il Parco della Rimembranza e il cortile di accesso al Museo.

Interventi compatibili con il valore storico della Rocca

Anche le finiture saranno definite in corso d’opera insieme alla Soprintendenza, così da armonizzarle con gli elementi già esistenti.

L’intervento rientra nel progetto regionale Stai – Servizi per un turismo accessibile e inclusivo, - nell’ambito dell’accordo tra Comune di Bergamo e Visit Bergamo, ed è stato autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia.