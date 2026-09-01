Rocca di Bergamo, progetto da 134 mila euro per eliminare le barriere architettoniche
IL CANTIERE. La Giunta di Bergamo approva il progetto per rendere accessibili il Parco della Rimembranza e il Museo dell’Ottocento. Previsti due servoscala.Lettura 1 min.
Bergamo
La Giunta comunale di Bergamo ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel complesso della Rocca, in Città Alta.
L’intervento prevede una spesa iniziale complessiva di 134.700 euro e punta a rendere accessibili alle persone con ridotta capacità motoria il Parco della Rimembranza e il Museo dell’Ottocento, superando gli attuali dislivelli presenti lungo i percorsi esterni. Una volta predisposto il progetto esecutivo, si procederà con l’affidamento dei lavori.
Due servoscala per superare i dislivelli
Attualmente nessuno degli accessi al complesso consente un percorso pienamente accessibile. L’ingresso da piazzale Brigata Legnano avviene infatti attraverso una scalinata, mentre anche il collegamento tra il Parco e il Museo presenta altri due tratti di scale.
Il progetto prevede quindi l’installazione di due servoscala. Il primo sarà collocato lungo la scalinata che collega piazzale Brigata Legnano con il piano del Parco. Da qui sarà realizzato anche un percorso in lastricato di pietra arenaria, analogo a quelli esistenti, per raggiungere la scala successiva verso il Museo. Un secondo servoscala consentirà invece di superare il dislivello tra il Parco della Rimembranza e il cortile di accesso al Museo.
Interventi compatibili con il valore storico della Rocca
Particolare attenzione è stata posta alla tutela del complesso monumentale. Per il servoscala diretto al Museo è stato concordato con la Soprintendenza un sistema di fissaggio che non prevede ancoraggi alla muratura storica del Mastio.
Anche le finiture saranno definite in corso d’opera insieme alla Soprintendenza, così da armonizzarle con gli elementi già esistenti.
L’intervento rientra nel progetto regionale Stai – Servizi per un turismo accessibile e inclusivo, - nell’ambito dell’accordo tra Comune di Bergamo e Visit Bergamo, ed è stato autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia.
Rota: «Rendere più accessibili gli spazi pubblici»
«Con questo progetto prosegue il lavoro dell’amministrazione per rendere progressivamente più accessibili gli spazi pubblici e i luoghi della città», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota.
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