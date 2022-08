Ruba nelle case e le «occupa». Malvivente fa il bis, ma viene arrestato

Era stato sorpreso a «occupare» la casa di un’ignara famiglia in vacanza, cacciato e denunciato. Tornato a piede libero, lo ha rifatto: ma questa volta è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia. Protagonista, domenica 14 agosto, un marocchino di 35 anni, che ora dovrà rispondere di furto aggravato e violazione di domicilio. Il fatto è successo nelle abitazioni di via Carducci note come «i pollai», zona quartiere San Paolo, la stessa zona dove il malvivente aveva agito una prima volta pochi giorni prima.