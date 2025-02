Ruba scarpe, inseguito da una commessa: 21enne arrestato in via Quarenghi

Un tunisino di 21 anni, domiciliato a Cene in casa di amici, è stato arrestato domenica verso mezzogiorno in via Quarenghi dagli agenti della Volante. Il giovane stava scappando dopo aver rubato un paio di scarpe da 269 euro nel negozio Max Mara di via XX Settembre. La commessa se ne è accorta e lo ha inseguito urlando e attirando l’attenzione dei passanti. In via Quarenghi alta il ladro è stato bloccato da un giovane africano. Pochi istanti dopo è giunto un equipaggio della Volante della questura che ha arrestato il tunisino per furto aggravato.

Il giovane è pregiudicato

Dalla banca dati del Viminale è emerso che il 21enne ha quattro denunce e una condanna a un anno rimediata nel novembre 2023 e commutata in rimpatrio. Il 21enne era stato accompagnato in Tunisina, ma è poi clandestinamente rientrato in Italia. In più, è sottoposto a un foglio di via che gli impediva di entrare a Bergamo per tre anni, ma che ha già violato per tre volte.

La difesa dell’accusato: «Avevo bisogno di soldi»