Rubato il furgone della cooperativa Biplano: «Aiutateci a ricomprarlo»

«Venticinque anni di storie da raccontare, persone incontrate e aiutate che ci sono stati portati via»: è con grande dispiacere che Licia De Angelis, presidente della Cooperativa Biplano, racconta del furto che settimana scorsa, nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 aprile, ha subito l’associazione. «Qualcuno ha rubato il nostro storico furgone che era con noi dal 2000, dalla fondazione della nostra realtà. In venticinque anni non ci era mai successo niente di simile», spiega Licia. «È stato verniciato e utilizzato probabilmente per un tentativo di rapina, poi abbandonato in condizioni vandalizzate, rendendolo inutilizzabile. E non è possibile ripararlo – continua la presidente -. È stato un duro colpo emotivo per il danno materiale e il valore che aveva per noi. È stato un compagno fedele di viaggio e un supporto essenziale per le attività della cooperativa e oltre».