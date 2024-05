Rubato portafogli con 945 euro: la polizia lo ritrova (pieno) in un’ora

Attorno alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì 30 maggio gli hanno rubato il portafogli dall’auto posteggiata sotto casa, in via Quarenghi: all’interno c’erano 945 euro in contanti, carte di credito e documenti. Un’ora più tardi la polizia gliel’ha recuperato e restituito, con dentro ancora tutte le banconote. Florian Fierza, ristoratore di Città Alta, dove gestisce la pizzeria «Da Franco», ha così potuto riavere la corposa cifra, i documenti personali e le carte di credito, che aveva già bloccato. Il ladro era però riuscito a fare un acquisto di sigarette a un distributore automatico: proprio questo ha indirizzato una volante della questura in via Angelo Mai, dove i poliziotti hanno intercettato l’uomo con il portafogli rubato, lo hanno bloccato e si sono fatti restituire il maltolto.

«Sono stati davvero molto efficienti – spiega il ristoratore – e vorrei ringraziare gli equipaggi delle volanti “Porta Nuova” e “Duomo” perché sono stati gentilissimi e professionali. Nel giro di un’ora hanno recuperato il portafogli pieno». Tutto è cominciato alle 2 in via Quarenghi, non lontano dallo sportello della polizia locale (a quell’ora chiuso): dall’auto di Fierza è stato rubato il portafogli, che il ristoratore aveva dimenticato nell’abitacolo.

Il ladro si è allontanato verso via Angelo Mai, dove ha iniziato a utilizzare la carta di credito: nel frattempo il proprietario del portafogli aveva già avvisato la questura, dove si era recato per sporgere denuncia. Nel giro di pochi minuti, però, il ladro è stato rintracciato dalla polizia di Stato: addosso aveva il portafogli. È stato portato in questura e denunciato per furto e ricettazione: già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati, è sospettato di aver messo a segno diverse spaccate su auto in sosta in centro.