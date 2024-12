Sabato 14 dicembre entra in vigore il nuovo Codice della strada: «Era necessario»

Sabato 14 dicembre entra in vigore il nuovo Codice della strada. L’Aci di Bergamo ricorda come l’imputata numero uno degli incidenti sia la velocità , seguita da vari eccessi e abusi, dalle distrazioni causate dal telefonino alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe.

«La prevenzione è uno dei nostri cavalli di battaglia»

Per rispondere alle domande dei cittadini, l’Aci di Bergamo si è confrontata con l’ingegner Luigi di Matteo, coordinatore dell’Area tecnica dell’Aci, studioso e autore di diverse pubblicazioni sui temi di mobilità e ambiente: «Un nuovo Codice era necessario, il precedente entrò in vigore a gennaio 1993. Le norme però non bastano, bisogna acquisire maggior consapevolezza, come sul tema della velocità elevata, che è sempre causa o concausa degli incidenti più gravi». L’utilizzo del telefonino alla guida resta un tema chiave: «Interessante la sospensione breve, per 7 o 14 giorni».