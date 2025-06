Sabato 14 giugno in Città Alta c’è la sesta edizione della Uni Run Bg

In Città Alta a Bergamo, sabato 14 giugno, torna la Uni Run Bg, la camminata e corsa non competitiva promossa dall’Università e dal Cus di Bergamo, in collaborazione con Map Comunicazione. Sarà la sesta edizione, pensata per coinvolgere studenti, personale universitario e cittadinanza, in un pomeriggio di sport, condivisione e identità accademica.