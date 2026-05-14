Sabato 16 maggio a Bergamo il corteo per i diritti civili con festa a Daste - Le modifiche alla viabilità

Il Bergamo Pride 2026 torna sabato 16 maggio con una sfilata dedicata ai diritti civili e alla richiesta di politiche pubbliche più inclusive. Tra i temi rilanciati dall’assemblea figurano la tutela della salute, l’accesso ai servizi e pari dignità nei percorsi personali e sociali.

Sospensione della viabilità

Il corteo partirà alle 16.30 da Piazzale Marconi e attraverserà viale Papa Giovanni XXIII, largo Porta Nuova, via Camozzi, via Frizzoni, viale Muraine, via San Giovanni, via Verdi, via Petrarca e viale Roma, con arrivo alle 18 in Porta Nuova. Un’ordinanza comunale stabilisce la sospensione temporanea del traffico dalle 16 alle 19 lungo il percorso , con gestione dei flussi affidata alla polizia locale per il tempo necessario al passaggio del corteo.

La Cgil di Bergamo ha dato la sua adesione, spiegando che «la partecipazione che nasce dalla consapevolezza che la lotta contro le discriminazioni e quella per il lavoro camminano sulle stesse gambe». La giornata si chiuderà a Daste, in via Daste e Spalenga 13/15, dove dalle 19.30 sono previsti musica, interventi e momenti di confronto, in un programma pensato per un’iniziativa accessibile a tutti.