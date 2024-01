Saldi al via sotto la pioggia: presi d’assalto i centri commerciali - Foto e video

Molte persone in coda questa mattina (5 gennaio) all’apertura degli ingressi del centro commerciale Oriocenter, per l’avvio dei saldi invernali, al via oggi in tutta la Lombardia. Il numero dei visitatori è poi aumentato nel corso della mattinata. Nella caccia alle occasioni i punti vendita più gettonati sono stati quelli dell’abbigliamento, sia per adulti che per bambini: la scelta per molti è stata indirizzata verso i capispalla come piumini e cappotti, in vista dell’abbassamento delle temperature atteso in questi giorni, e poi scarpe e accessori di moda. L’interesse dei visitatori ha però coinvolto anche settori merceologici diversi come i gioielli, l’abbigliamento sportivo e gli store di elettronica.