Salute, per ticket e visite private si spende uno stipendio l’anno

Qual è il prezzo della salute? 973 euro, in media. È quanto i bergamaschi mettono di tasca propria (oltre alla fiscalità generale) tra ticket e – soprattutto – visite private. La stima arriva dalla Cgil, che ha analizzato le dichiarazioni dei redditi presentate nei propri Caaf quest’anno, e dunque riferite all’anno fiscale 2022. Su 59.298 modelli 730 elaborati (il 73% delle dichiarazioni presenta redditi fino a 28mila euro), in 38.356 dichiarazioni erano presenti spese per le detrazioni di prestazioni sanitarie specialistiche e per il pagamento di ticket sanitari (sono escluse le spese per l’acquisto di farmaci o dispositivi medici). E così, mediamente, chi chiede la detrazione delle spese sanitarie ha speso 973 euro in un anno.

L’analisi

Una cifra certo consistente, quasi uno stipendio, seppur in calo rispetto alla ricognizione di un anno fa: l’analisi presentata a ottobre 2022 (riferita ai redditi del 2021) evidenziava spese sanitarie in media di 1.237 euro per contribuente. Un calo che si può spiegare verosimilmente attraverso diversi fattori, sia positivi (più ricorso alla sanità pubblica?) sia negativi (con l’inflazione alle stelle e il potere d’acquisto eroso, c’è chi rinuncia a curarsi). Si tratta di «un importo elevato che ovviamente non può essere ricondotto al solo pagamento dei ticket, tanto più che nella nostra provincia le persone con almeno un’esenzione sono circa 500mila – ricorda Marco Toscano, segretario generale della Cgil di Bergamo –. La cifra comprende, invece, la spesa per il ricorso a visite ed esami attraverso il canale privato. Il rimborso medio è di circa 160 euro: resta quindi a gravare sulle tasche delle persone una spesa di poco più di 800 euro». Cifre che, alla luce della media delle dichiarazioni nei Caaf della Cgil, gravano «nella maggioranza dei casi su redditi tutt’altro che elevati».