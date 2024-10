San Pellegrino, inaugurato il ponte pedonale sul Brembo - Video

Dopo quasi due anni dall’inizio del lavori, martedì 15 ottobre San Pellegrino Terme ha inaugurato il tanto atteso ponte pedonale sul Brembo che, dopo l’intitolazione di aprile, ha preso il nome di «Ponte Dario Acquaroli», in ricordo del campione di mountain bike scomparso nel 2023. Conclusi i lavori, è già stato aperto al passaggio pedonale a fine settembre.

Tutti i dettagli

Il nuovo ponte parte da viale Papa Giovanni XXIII, all’altezza del monumento dedicato al Papa bergamasco, per arrivare in via Belotti nei pressi dello stadio comunale. L’infrastruttura è ad arcata unica: lungo 68 metri e largo 6,7 metri alle due estremità, con l’ampiezza che si riduce fino a 3,5 metri al centro, nel punto più panoramico. Il ponte Acquaroli permette un rapido collegamento tra il centro e la sponda del Grand Hotel, un’idea che risale ai primi anni duemila.