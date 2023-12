San Silvestro, in Cattedrale l’antico «Te Deum» con il Vescovo

Sta per chiudersi il 2023 e per iniziare il nuovo anno. La diocesi di Bergamo si riunisce in preghiera per ringraziare il Signore. Domenica 31 dicembre, San Silvestro Papa, ultimo giorno dell’anno 2023, alle 18 in Cattedrale il Vescovo Francesco Beschi presiede una Messa solenne, durante la quale l’assemblea intonerà l’antico canto solenne del «Te Deum» in ringraziamento per l’anno trascorso. Lunedì, Capodanno, ricorre la solennità di Maria Madre di Dio, che coincide con la 57ª Giornata mondiale della pace. Alle 18, sempre in Cattedrale, il Vescovo Beschi presiede una solenne Concelebrazione eucaristica (animata dal Coro dell’unità pastorale di Città Alta).