San Vigilio e Borgo Canale, selciati a prova di turisti

Pietre frantumate dal passaggio delle auto, rappezzi di asfalto, acciottolato sconnesso, situazioni «precarie» che il Comune andrà a sanare con lavori mirati, nel «classico» pacchetto di interventi estivi per la conservazione e la tutela dei percorsi di Città Alta e Colli. Parliamo di via al Castello, via San Vigilio e via Borgo Canale, percorsi utilizzati dai turisti e dai cittadini per fare due passi e godere del panorama.

Tre cantieri

I tre «mini» cantieri, di tipo conservativo, cubano oltre 200mila euro, operazioni che prenderanno il via a breve, sfruttando la stagione estiva. «Sono necessari perché la pavimentazione si presenta ammalorata – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota –. L’impresa è già stata individuata, lavorerà su tre punti specifici. Tra le strade interessate c’è anche via al Castello che costeggia la funicolare di San Vigilio e conduce al parco e al castello, un percorso particolarmente utilizzato dai turisti che viene così messo in sicurezza, la situazione al momento non è agevole».

Via al Castello

Le criticità sulla pavimentazione di via al Castello erano state segnalate anche in Consiglio comunale (con un’interrogazione a firma di Alessandro Carrara, Lega), una serie di interventi posticci realizzati nei mesi scorsi per mettere in sicurezza la zona, molto utilizzata per l’accesso alla storica funicolare e per raggiungere il castello e il punto panoramico (proprio in quel tratto di strada un turista era caduto, denunciando l’accaduto all’amministrazione comunale). Nella zona di San Vigilio gli uffici hanno messo a punto due interventi. Il primo, si diceva, in via Castello, con il rifacimento completo della strada, dalla chiesa di San Vigilio e fino al parcheggio del parco.

San Vigilio e Borgo Canale

E ancora la via San Vigilio, a partire dal parcheggio accanto alla chiesa e fino all’incrocio con via Sudorno (poco dopo, c’è Porta Sant’Alessandro). L’ultimo intervento in via Borgo Canale, dall’incrocio con via Tre Armi (superata Porta Sant’Alessandro) e fino al civico 41, dove la vecchia strada incontra via Costituzione, a pochi passi dalle piscine Italcementi. Spiegano gli uffici: «È prevista la messa in sicurezza di percorsi pedonali e dei rilevati stradali, i camminamenti laterali costituiti da file di pietre presentano pietre sconnesse, sollevate o mancanti. La carreggiata stradale rivestita in acciottolato, presenta una situazione molto precaria con zone ammalorate e ampie superfici con materiale mancante che creano irregolarità e potenziali pericoli per i veicoli e i pedoni. L’intervento garantirà il ripristino della pavimentazione storica in acciottolato e del passaggio pedonale in pietra, preservandone il valore estetico e funzionale, e migliorando la sicurezza». Le tre strade si trovano nel tessuto «della città antica consolidato e urbanizzato da tempo». Per le vie San Vigilio e al Castello è stato necessario ottenere il placet della Commissione Paesaggio del Comune e del Parco dei Colli di Bergamo, nonché il via libera della Soprintendenza.

Il sentiero del Lavanderio