San Vigilio, spunta una nuova versione sulle percosse

Sono stati identificati dai carabinieri i ragazzi presunti autori dell’aggressione ai danni di un anziano residente in via Borgo Palazzo avvenuta domenica 29 settembre alle 17,30 in San Vigilio. Dai loro racconti, e anche da alcune testimonianze di persone che hanno assistito alla scena, starebbe tuttavia emergendo una ricostruzione diversa rispetto a quella descritta inizialmente. E in attesa di accertamenti non sono stati presi provvedimenti nei loro confronti.

Secondo la prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato aggredito a calci e pugni da due ragazzi arrivati in moto a San Vigilio insieme ad altri amici, convinti che fosse stato lui a chiamare i motociclisti dell’Associazione nazionale carabinieri appena passati lungo la via. Invece, stando al loro racconto e a quello di alcuni testimoni - che avrebbero confermato ai carabinieri la versione dei ragazzi - sarebbe stato l’anziano ad aggredire i giovani, dopo averli minacciati di chiamare la Polizia locale per farli multare. Un episodio che sarebbe arrivato al culmine di una discussione iniziata già la domenica precedente, quando l’uomo aveva rimproverato e minacciato i ragazzi che avevano parcheggiato alcune moto sul marciapiede. Domenica, rivedendoli, il 75enne li avrebbe nuovamente minacciati e aggrediti con una sedia, danneggiando anche la moto di uno di loro, che per difendersi lo avrebbe spinto facendolo cadere a terra. Un altro ragazzino sarebbe stato preso a calci dall’uomo. Spaventati, i due sarebbero scappati prima dell’arrivo dei carabinieri.