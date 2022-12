Sanità, 20 miliardi alla Lombardia: «Fondi insufficienti»

Anche per la sanità è il momento di fare i conti, sia per l’anno che si chiude sia per l’anno che verrà. Proprio ieri, infatti, la Conferenza Stato-Regioni ha trovato – dopo un lunghissimo e complicato dibattito – la convergenza sul riparto del Fondo sanitario nazionale 2022, cioè le risorse che alimentano il Servizio sanitario nazionale (sulla base della finanziaria dell’anno precedente. integrata con altri provvedimenti): una partita complessa, dove si sommano più voci, e che destina alla Lombardia più di 20 miliardi di euro.