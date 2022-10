Sanità, isolato il virus Iskv da un pipistrello. Regione Lombardia: prima volta in Italia

«Ê un risultato di assoluto rilievo scientifico che testimonia la bontà del piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica e del lavoro che quotidianamente viene portato avanti dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Izsler), dall’Unità organizzativa veterinaria del Welfare e dai Centri di recupero animali selvatici (Cras). Senza creare allarmismi e senza “demonizzare” gli animali, le dinamiche degli ultimi anni impongono un’attenzione particolare sulla fauna selvatica per evidenziare precocemente possibili fattori di rischio per la salute e il possibile veicolarsi del virus». Commenta così la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, l’isolamento, per la prima volta in Italia, del virus Issyk-Kul (Iskv) da un pipistrello.