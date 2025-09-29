Sanità, nuovi fondi per abbattere le liste d’attesa: a Bergamo oltre 760mila euro

La quota per Bergamo

Alla provincia di Bergamo arriveranno 765.711 euro , che saranno gestiti dall’Ats di competenza. Le risorse serviranno per acquistare prestazioni aggiuntive da cliniche e strutture private convenzionate, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa per visite specialistiche, esami diagnostici e interventi programmati. «Gli avvisi per l’acquisizione delle prestazioni saranno pubblicati direttamente dalle Ats e i servizi dovranno essere erogati entro il 30 giugno 2026» spiegano dalla Regione.

Perché coinvolgere i privati

Secondo l’analisi condotta dalle Ats, il sistema sanitario regionale è già al limite: personale ridotto, cantieri aperti per lavori di riqualificazione e installazione di nuove tecnologie hanno ridotto l’offerta ambulatoriale. «Gli ospedali pubblici stanno facendo uno sforzo enorme – ha dichiarato Bertolaso – tra personale al minimo, reparti impegnati nei cantieri e nuove apparecchiature in fase di installazione. Nonostante l’aumento dell’offerta, la domanda di prestazioni cresce ancora più rapidamente. Per questo abbiamo deciso di mettere nuove risorse e coinvolgere i privati accreditati, così da garantire risposte immediate e concrete ai cittadini lombardi».