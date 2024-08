Santa Caterina, ecco la magia dei fuochi: in 18mila si godono lo spettacolo - Foto e video

Alle 21 è arrivato invece il tradizionale e tanto amato spettacolo pirotecnico nei pressi del parco Goisis, offerto dalla società calcistica Atalanta Bergamasca Calcio. La strada che da Redona raggiunge Monterosso e viale Giulio Cesare è stata chiusa al traffico per circa un’ora, giusto il tempo di dare fuoco e sparare in aria le polveri che hanno colorato e rallegrato tutta la comunità. In tanti hanno scelto di unire l’utile al dilettevole, fermandosi a mangiare negli spazi estivi di somministrazione allestiti da inizio giugno e anche le vie senza auto sono state invase da un fiume di persone in festa. Al termine dell’appuntamento il corpo musicale ha accompagnato la folla con la musica verso l’esterno del santuario in via Borgo Santa Caterina per proseguire la serata di festeggiamenti.