Borgo Santa Caterina, la festa e tutte le info sui fuochi d’artificio di sabato sera

Sabato 18 agosto, vigilia dell’anniversario con messe alle 7, 9 e 18,30 (solenne presieduta dal vicario generale monsignor Davide Pelucchi). Alle 16 Vespri della vigilia. Nel pomeriggio posa delle bancarelle sul viale del santuario.

Spettacolo pirotecnico, ecco cosa sapere

Alle 20,30 «Aspettando i fuochi» in musica con il corpo musicale di Palazzago. Alle 21 il tradizionale e tanto amato spettacolo pirotecnico nei pressi del parco Goisis, offerto dalla Società Atalanta. La strada che da Redona raggiunge Monterosso e viale Giulio Cesare sarà chiusa: i fuochi si potranno ammirare dalla strada, nella via prospiciente la casa dei Monfortani, da viale Giulio Cesare nei pressi della rotatoria e anche agli estivi-dehors nei pressi del parco Goisis, chiuso per l’occasione. Al termine, lo stesso corpo musicale raggiungerà in musica l’esterno del santuario e via Santa Caterina. Una info utile: i dehors estivi del parco sono aperti per il servizio food&beverage per cena, prima dei fuochi e dopo i fuochi (non è necessaria la prenotazione, accesso libero).

«Il Comitato dei festeggiamenti invita i partecipanti a disporsi nei pressi e attorno alla rotonda di Viale Giulio Cesare per l’occasione trasformata in area pedonale, così come via Buttaro e l’area circostante che sarà invasa da migliaia di persone» è l’indicazione.

L’ordinanza del Comune

Sabato 17 agosto dalle ore 12 alle ore 24 e comunque sino a cessato bisogno in viale Santuario dell’Addolorata nel tratto compreso tra via dei Celestini e via Vezza D’Oglio è previsto il divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati eccetto i mezzi degli ambulanti.

Dalle ore 19 alle ore 24 e comunque sino a cessato bisogno in via Santa Caterina e in viale Santuario dell’Addolorata (nella piazzetta antistante il Santuario): divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli compresi i mezzi del servizio di Tpl e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati eccetto i mezzi dell’organizzazione e autorizzati;

In via Longo: strada a fondo chiuso all’intersezione con via Santa Caterina e istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale senso unico alternato a vista con ingresso ed uscita da via Suardi per i residenti;

Dalle ore 14 alle ore 24 e comunque sino al termine dello spettacolo pirotecnico in piazzale via Buttaro:

- divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi dell’organizzazione dell’allestimento dello spettacolo pirotecnico;

- divieto di transito pedonale, eccetto il personale addetto all’allestimento dello spettacolo;

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati eccetto i mezzi dell’organizzazione dell’allestimento dello spettacolo;

Dalle ore 16 alle ore 22 e comunque sino a cessato bisogno in via Tito Livio e in via Ponte Pietra nel tratto compreso tra piazzale Olimpiadi e via Tito Livio divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati;



Dalle ore 20 alle ore 22 e comunque sino a cessato bisogno i n via Tito Livio, in via Ponte Pietra nel tratto compreso tra piazzale Olimpiadi e via Tito Livio e in piazzale Olimpiadi e in viale Giulio Cesare all’intersezione con via Pietri Dorando via del Lazzaretto, in direzione di Monterosso: divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli durante lo svolgimento del corteo verso lo spettacolo pirotecnico e di ritorno dallo stesso;

Dalle ore 20 alle ore 21.30 e comunque sino al termine dello spettacolo pirotecnico alla ciclopedonale di via Goisis e via Don Luigi Guanella divieto di transito sia per i pedoni e sia per i velocipedi.

Dalle ore 20 alle ore 21.30 e comunque sino al termine dello spettacolo pirotecnico in via Buttaro nel tratto compreso tra l’intersezione con via Legnano e la rotonda di viale G. Cesare, circonvallazione Fabriciano, circonvallazione Plorzano, viale Giulio Cesare nel tratto compreso tra l’intersezione con via Goisis e Largo dello Sport e rotatoria di viale G. Cesare divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli compresi i mezzi del servizio di T.P.L.; divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e strada a fondo chiuso.

Dalle ore 20 alle ore 21.30 e comunque sino al termine dello spettacolo pirotecnico sul tratto stradale di Largo dello Sport, via Celestini nel tratto compreso tra Largo dello Sport e Vle Santuario dell’Addolorata: divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli e strada a fondo chiuso.

Domenica 18 agosto, la Messa in diretta sul nostro sito