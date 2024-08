Santa Caterina, ecco la magia dei fuochi: in migliaia si godono lo spettacolo - Foto e video

La magia dei fuochi d’artificio per la festa dell’Apparizione nel Borgo d’Oro ancora una volta ha conquistato i bergamaschi in città in questa settimana di Ferragosto. Migliaia di persone hanno ammirato lo spettacolo pirotecnico nei pressi del parco Goisis, offerto dall’Atalanta bergamasca calcio.

La festa dell’Apparizione nel santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina prosegue e vivrà il suo momento clou domenica 18 agosto nel giorno esatto in cui ricorre il 422° anniversario dell’evento, avvenuto a mezzogiorno del 18 agosto 1602, quando una stella apparsa nel cielo emanò tre raggi luminosi su un affresco dell’Addolorata da tempo deteriorato, posto sul muro di una casa, poi collocato in santuario, reintegrandolo nella bellezza originaria.

Le immagini dei fuochi per l’Apparizione

L’omaggio dei Vigili del fuoco

Questo il programma (il santuario resta aperto tutto il giorno): Messe alle 6, 7, 8, 9 (concelebrata da don Mattia Cortinovis e don Nicolò Bonfanti, due dei tre preti novelli di quest’anno) e 10,30 (solenne, presiede il prevosto emerito monsignor Andrea Paiocchi). Alle 10 omaggio floreale dei vigili del fuoco alla colonna dell’Addolorata. Alle 12 Angelus davanti alla venerata effigie, recitato da monsignor Pasquale Pezzoli, prevosto di Santa Caterina. Nel pomeriggio possibilità delle Confessioni e delle benedizioni al trono dell’Addolorata. In particolare, alle 16 benedizione di bambini e genitori.

