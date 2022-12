Santa Lucia, il sogno e l’attesa: una storia nel cuore dei bergamaschi - Foto e video

«La notte più lunga che ci sia». È il proverbio popolare più famoso per indicare la gioiosa, ansiosa e magica attesa dei bambini e dei fanciulli perché, nella notte del 12 dicembre, vigilia della sua festa, Santa Lucia porta tanti doni. E cercano di stare svegli, pensando di sentire il campanello della santa in arrivo. Giorni prima avevano portato, davanti alla statua della santa nella chiesa della Madonna dello Spasimo, in via XX Settembre, popolarmente nota anche come chiesa di Santa Lucia, una letterina con le loro richieste di doni, abbellita da disegni e pensierini usciti dal loro cuore. E ammettiamolo: anche gli adulti e gli anziani, con un pizzico di nostalgia, con la mente ritornano agli anni della loro fanciullezza, quando anch’essi scrivevano la loro letterina.