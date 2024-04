Sant’Agata svela la Bergamo romana

Apre al pubblico, da sabato 20 aprile, l’area archeologica di Sant’Agata , una nuova testimonianza della Bergamo romana celata nel sottosuolo del centro storico . I resti venuti alla luce nel corso dei lavori di restauro dell’ex complesso monastico, sede della Cooperativa Città Alta , testimoniano l’importanza che Bergamo rivestiva in epoca romana, maggiore di quanto si immaginasse sino alle scoperte più recenti. Un insediamento urbano più esteso di quello medievale, prospero centro di raccordo tra le montagne e la pianura, con edifici per la collettività, templi, terme e case patrizie.

Il poderoso muro – lungo una decina di metri e largo sino a un metro e sessanta centimetri – visibile al centro degli scavi inaugurati venerdì, era parte, con ogni probabilità, di un imponente edificio pubblico affacciato sul decumano massimo, l’attuale via Colleoni. La grandezza del manufatto e i resti degli elementi architettonici e ornamentali ritrovati sul posto fanno pensare a un grande palazzo nel quale si svolgevano funzioni pubbliche e non a una «domus». «Quando ho visto questo muro mi sono chiesta cosa avremmo potuto trovare continuando a scavare» confessa Stefania De Francesco che con Cinzia Robbiati ha supervisionato i lavori per conto della Soprintendenza. E infatti le sorprese non sono mancate. Gli archeologi si sono trovati tra le mani frammenti di intonaci affrescati (nature morte con frutti e fogliame dai colori vividi), resti di pavimenti in marmo policromo, tracce di stucchi a rilievo ed elementi decorativi in terracotta che ornavano il tetto dell’edificio. E poi ritrovamenti più recenti, di epoca medievale: una fila di sepolture e un muro con archi che fa da quinta al sito archeologico. Tutto materiale ancora allo studio degli esperti, e che altro racconterà della storia antica di Bergamo.