Sant’Agostino, Goisis ed Astino: estivi al via con l’incognita del meteo

È bastata una giornata di sole, dopo un periodo decisamente perturbato, per far scattare la voglia di convivialità all’aria aperta. Hanno debuttato stasera (sabato 1 giugno) in città gli Estivi, che hanno registrato una discreta presenza di pubblico, nonostante le serate siano ancora fresche. E in attesa di capire come evolverà la stagione, i bergamaschi e turisti hanno goduto del bel tempo.