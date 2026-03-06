Burger button
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 06 Marzo 2026

Sbarazzo, primo giorno di shopping in centro. Si va avanti fino a domenica

L’APPUNTAMENTO. Il primo giorno di «Sbarazzo» è trascorso tra passeggiate e shopping dentro e fuori dai negozi della città.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore
(Foto di Bedolis)

Bergamo

La maggior parte delle attività che hanno aderito all’iniziativa ha esposto la merce anche all’esterno degli esercizi commerciali, in modo da mostrare articoli e capi superscontati al maggior numero di clienti. Già dalla mattina, complice il clima soleggiato, la curiosità ha portato tanta gente in centro, così come nella pausa pranzo molti dipendenti ne hanno approfittato per sbirciare su tavoli e stendini presenti in strada, alla ricerca di oggetti delle diverse merceologie e abbigliamento della propria taglia.

(Foto di Bedolis)
(Foto di Bedolis)
(Foto di Bedolis)

L’atmosfera positiva è poi proseguita anche nel pomeriggio, quando si è intensificato il via vai di persone, richiamate dall’evento che è diventato un vero appuntamento sul calendario dei bergamaschi. Attorno ai negozi si sono creati piccoli nugoli di clienti, che hanno trasformato lo shopping anche in un’occasione per scambiare due parole e consigli sugli acquisti.

Avanti fino a domenica

Lo sbarazzo proseguirà fino a domenica, quando una ventina di realtà allestiranno anche i gazebo sul Sentierone, per il tradizionale evento finale della manifestazione, mentre le promozioni proseguiranno anche negli ottanta negozi aperti per l’occasione.

Giorgio Lazzari