Sbarazzo, si pensa a un «recupero» sul Sentierone. Saldi in chiaroscuro - Foto e video

Il bilancio dello Sbarazzo è dolceamaro a causa del meteo. La tre giorni di «super sconti», da venerdì a domenica 3 marzo, è stata infatti segnata dal maltempo. Gli organizzatori dell’evento hanno deciso di annullare l’esposizione degli stand sul Sentierone, ma la caccia allo sconto è proseguita con successo all’interno degli ottanta negozi aderenti, in centro ma anche nei borghi e in Città Alta.

Il centro si è riempito con tantissima gente a passeggio. Le attività commerciali hanno esposto i loro articoli in offerta anche fuori dai punti vendita con molti clienti interessati alle offerte di fine stagione. I negozianti, che hanno organizzato la nona edizione dello Sbarazzo insieme al Comune, il Distretto urbano del commercio e l’associazione Bergamo InCentro, non si danno per vinti e rilanciano sulla possibilità di organizzare a breve l’evento di piazza rinviato per il maltempo.

Nel frattempo però è anche tempo di bilanci per quando riguarda i saldi – un istituto considerato da molti superato – che si concludono proprio oggi dopo due mesi di sconti, iniziati il 5 gennaio scorso. «Il bilancio dei saldi è in chiaroscuro – fa presente Nicola Viscardi, presidente del Duc –. Registriamo una pallida ripresa rispetto al 2023, ma ormai si tratta di un appuntamento non più così incisivo come un tempo. Lo Sbarazzo si conferma invece un forte boost per salvare la stagione».