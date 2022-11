Scalo merci verso la chiusura a fine anno: «Rfi conceda ancora 12 mesi di proroga»

Da una parte la nuova stazione e il polo intermodale con le loro scadenze stringenti - via ai lavori nel 2024, conclusione del cantiere entro il 2026 – per non perdere i finanziamenti del Pnrr. Dall’altra il nuovo scalo merci ipotizzato nelle ex Acciaierie di Cortenuova ma ancora nella sua fase embrionale. In mezzo quello attuale che, stretto tra queste tempistiche difficilmente conciliabili, rischia di uscirne con le ossa rotte. O meglio di non uscirne proprio. La notizia di questi giorni è infatti che, dopo cinque proroghe filate per la gestione dello stesso scalo, quest’anno Rfi non sembra intenzionata a concederne un’ulteriore. Risultato: dal 31 dicembre, data in cui il contratto scadrà, le aziende che vi operano, Cisaf e Lotrafer, rischiano di dover fare armi e bagagli per trasferirsi altrove con tutte le complicazioni e i riflessi economici che un trasloco di questo genere comporterebbe.