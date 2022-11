Schianto in viale Papa Giovanni: investito pedone di 85 anni

Un anziano di 85 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in viale Papa Giovanni XXIII nel pomeriggio di giovedì 24 novembre . L’impatto con una vettura che si stava immettendo in via Paleocapa da via Mai è avvenuto intorno alle 15.30 in prossimità delle strisce pedonali ma la dinamica dello schianto è ancora al vaglio della Polizia locale di Bergamo.