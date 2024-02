Schianto nella notte in A4: muore giovane di 31 anni sbalzato dal minivan

Un giovane di 31 anni, di Bolzano, ha perso la vita nella notte tra domenica 25 febbraio e lunedì 26 febbraio in un incidente sull’autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Bergamo, prima del «curvone» in direzione Venezia . L’incidente ha coinvolto quattro mezzi: dalle prime informazioni una Golf Volkswagen ha urtato un minivan della Mercedes. Il furgone è finito così contro il guardrail: a bordo un giovane di 31 anni con alcuni amici che è stato sbalzato fuori dal mezzo ed è morto sul colpo.

Grave anche l’automobilista alla guida della Mercedes che è stato trasportato in condizioni serie ma non in pericolo di vita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nello schianto sono rimaste coinvolte solo marginalmente altre due vetture: i passeggeri a bordo hanno riportato per fortuna lievi ferite e sono stati ricoverati per accertamenti a Seriate e alle Gavazzeni.