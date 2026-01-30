Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 30 Gennaio 2026
Scientifica e poliziotti in città: controlli in centro in via Borfuro
L’OPERAZIONE. Giovedì 29 gennaio agenti in strada e in un albergo: portato via un uomo e accertamenti in corso su altre persone.
Non è passata inosservata la presenza della polizia di Stato in via Borfuro a Bergamo, la mattina in strada – dove è stato anche visto portare via un uomo sulla volante – e il pomeriggio all’interno di un albergo. Dalla questura fanno sapere, però, che si tratta di un’indagine ancora in corso e che eventuali risultati operativi saranno resi noti nella giornata di venerdì 30 gennaio.
Fatto sta che giovedì mattina due volanti sono arrivate attorno alle 8,30 in via Borfuro e i poliziotti hanno controllato una Fiat Punto posteggiata. Un uomo è stato poi portato via, forse arrestato. In seguito è arrivata anche la Scientifica per alcuni riscontri: nessun fatto di sangue, comunque, ma accertamenti all’interno di un’indagine in corso.
