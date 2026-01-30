Scientifica e poliziotti in città: controlli in centro in via Borfuro

Non è passata inosservata la presenza della polizia di Stato in via Borfuro a Bergamo, la mattina in strada – dove è stato anche visto portare via un uomo sulla volante – e il pomeriggio all’interno di un albergo. Dalla questura fanno sapere, però, che si tratta di un’indagine ancora in corso e che eventuali risultati operativi saranno resi noti nella giornata di venerdì 30 gennaio.