Sciopero dei treni, raffica di cancellazioni in Bergamasca: circolazione quasi paralizzata dopo le 10

Giornata complessa, quella di oggi (giovedì 11 giugno), per chi si sposta in treno. Lo sciopero nazionale del servizio ferroviario indetto da alcuni sindacati di base (Cub, Cat, Sgb e altre sigle) sta avendo un impatto significativo anche in Bergamasca, con raffiche di cancellazioni. Se tra le 6 e le 9 i disagi sono stati contenuti grazie alle «fasce di garanzia» che tutelano le principali corse dei pendolari, successivamente la circolazione è risultata molto difficoltosa, quasi impossibile.