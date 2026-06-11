Sciopero dei treni, raffica di cancellazioni in Bergamasca: circolazione quasi paralizzata dopo le 10
LA MOBILITAZIONE. Dopo una mattinata inizialmente protetta dalle fasce di garanzia, lo sciopero nazionale del personale ferroviario di giovedì 11 giugno provoca numerose soppressioni sulle linee da e per Bergamo e Treviglio. Disagi attesi anche nel pomeriggio, nuove corse garantite dalle 18 alle 21.Lettura meno di un minuto.
Giornata complessa, quella di oggi (giovedì 11 giugno), per chi si sposta in treno. Lo sciopero nazionale del servizio ferroviario indetto da alcuni sindacati di base (Cub, Cat, Sgb e altre sigle) sta avendo un impatto significativo anche in Bergamasca, con raffiche di cancellazioni. Se tra le 6 e le 9 i disagi sono stati contenuti grazie alle «fasce di garanzia» che tutelano le principali corse dei pendolari, successivamente la circolazione è risultata molto difficoltosa, quasi impossibile.
Treni, disagi in vista per lo sciopero
Dalle 10 in poi, la gran parte delle corse prevista in partenza o in arrivo da Bergamo e Treviglio – le più importanti stazioni della Bergamasca – ha subìto delle soppressioni. Si prospettano disservizi anche nel primo pomeriggio, poi dalle 18 alle 21 tornerà la fascia di garanzia. Trenord ricorda che «maggiori dettagli sono disponibili sul sito Trenord o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite l’app» e invita i viaggiatori «a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor».
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