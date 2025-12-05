Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 05 Dicembre 2025

Sciopero nazionale il 12 dicembre: possibili disagi per Atb e Teb

LO SCIOPERO. Indetto dalla Cgil sul territorio nazionale e plurisettoriale. Possibili disagi per chi viaggia in autobus o sul tram delle valli.

Atb e Teb comunicano che venerdì 12 dicembre potrebbero verificarsi disagi sui servizi della rete Atb e sulla linea tramviaria T1 Bergamo-Albino Teb durante tutta la giornata lavorativa a causa dello sciopero nazionale plurisettoriale proclamato dalla Confederazione Cgil contro la manovra di bilancio del governo e nel rispetto delle seguenti fasce di garanzia: dalle 6.15 alle 9.15 e dalle 12.30 alle 15.30.

Limitatamente alla tratta Aeroporto-Stazione della Linea 1 il servizio verrà svolto, seppur in forma ridotta, durante tutto l’arco della giornata. Si comunica inoltre che il tasso di adesione del precedente sciopero (29 novembre 2024) proclamato dalla medesima sigla è stato pari al 21% per Atb e al 11% per Teb. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.atb.bergamo.it

Bergamo
Lavoro
sciopero
Politica
politica interna
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Atb
Teb
cgil