Sciopero nazionale il 12 dicembre: possibili disagi per Atb e Teb

Atb e Teb comunicano che venerdì 12 dicembre potrebbero verificarsi disagi sui servizi della rete Atb e sulla linea tramviaria T1 Bergamo-Albino Teb durante tutta la giornata lavorativa a causa dello sciopero nazionale plurisettoriale proclamato dalla Confederazione Cgil contro la manovra di bilancio del governo e nel rispetto delle seguenti fasce di garanzia: dalle 6.15 alle 9.15 e dalle 12.30 alle 15.30.