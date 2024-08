Scippa una passeggera sull’autobus, preso dalle Volanti

Si è avvicinato a una passeggera di un autobus di linea e l’ha scippata della borsetta, strappandogliela pochi istanti prima di una fermata di via Camozzi, dov’è balzato giù dal pullman cercando di dileguarsi. Ma l’autore dello scippo è stato rintracciato dall’equipaggio di una volante della questura, che giovedì 22 agosto attorno alle 18 si trovava nella zona per una serie di controlli: si tratta di un uomo di 48 anni, nordafricano, che è stato tratto in arresto con l’accusa di furto con strappo. Accompagnato in questura per essere generalizzato, venerdì mattina comparirà in tribunale per il processo per direttissima.

L’uomo era già noto alle forze del’ordine e in particolare alla Squadra volante, che era intervenuta lo scorso 7 luglio in via Antonio Berlese, quando l’uomo si era buttato nelle acque della roggia Serio per fuggire agli agenti della questura che lo inseguivano dopo aver derubato una signora. Era stato poi recuperato e affidato alle cure del personale del 118, che lo aveva portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, da dove era stato poi dimesso. L’uomo aveva già diversi precedenti di polizia specifici, contro la persona e il patrimonio: non è escluso che nei suoi confronti, una volta giudicato in direttissima questa mattina in tribunale, venga poi emesso dalla divisione anticrimine un provvedimento amministrativo che ne disponga di fatto l’allontanamento da Bergamo per qualche tempo.