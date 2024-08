Giro di vite in zona stazione: 73 controllati, presi gli autori di due accoltellamenti

Nelle giornate del 21 e 22 agosto la Questura di Bergamo ha effettuato una serie di straordinari e mirati controlli in aggiunta a quelli che già vengono messi in campo nell’area della stazione ferroviaria, che comprende le pensiline della stazione autobus, via Paglia, via Bono, via Novelli, Piazzale Alpini e Marconi e Piazzetta Spada, dalla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia locale, Polizia ferroviaria e con l’ausilio delle unità dell’Esercito Italiano nell’operazione «Strade sicure».

Nel pomeriggio di giovedì, la Squadra Mobile ha arrestato l’autore di un accoltellamento avvenuto, per futili motivi, nel primo pomeriggio di mercoledì in via Paglia ai danni di un cittadino somalo che aveva riportato ferite lievi ed era stato portato in ospedale in codice verde. L’aggressore è un ventenne somalo incensurato.

Una fase dei controlli Una fase dei controlli

Sempre in via Paglia, mercoledì, ancora la Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 38 anni, con precedenti di polizia, per spaccio e detenzione a fini di spaccio di hashish. L’uomo è stato anche sottoposto al «Daspo urbano», misura di prevenzione emessa dalla Divisione Anticrimine per la durata di anni due. L’acquirente della sostanza è stato segnalato alla Prefettura.

Aggressioni in via Paleocapa e via Mai

La Divisione anticrimine giovedì ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di un 37enne, pregiudicato e domiciliato in provincia, rintracciato dalle Volanti dopo che, in via Paleocapa, la notte precedente aveva aggredito un passante e lo aveva colpito, non gravemente, con una arma da taglio per futili motivi. Inoltre, è stato emesso un avviso orale e foglio di via obbligatorio per la durata di 3 anni nei confronti di un uomo di 45 anni, rintracciato dalle Volanti in via Angelo Mai: l’uomo, dopo essersi impossessato di una bicicletta, aveva aggredito il proprietario che lo aveva scoperto, brandendo un coltellino multiuso.

Arresto per spaccio in stazione

Nel pomeriggio di giovedì sono stati controllati un’auto e circa 73 persone. Durante l’attività, la Polizia ferroviaria con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia locale, ha arrestato all’interno dello scalo ferroviario un 48enne, con precedenti specifici, per spaccio: l’uomo è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di cocaina, oltre a 500 euro, 3 telefoni cellulari, un coltello e materiale per il confezionamento. Nei confronti di quest’ultimo è stato emesso un foglio di via obbligatorio per la durata di due anni dal comune di Bergamo, essendo residente a Milano anche se di fatto senza fissa dimora. Nelle stesse circostanze gli agenti hanno individuato un soggetto che aveva acquistato da poco della cocaina e nei cui confronti è stata applicata la sanzione amministrativa con il conseguente segnalamento alla Prefettura.

Droga sequestrata insieme a contanti e altro materiale Droga sequestrata insieme a contanti e altro materiale

Accompagnati in Questura anche altri due stranieri per verificarne la posizione amministrativa sul territorio nazionale. Dopo le verifiche uno è stato denunciato per inosservanza al foglio di via obbligatorio mentre per l’altro sono in corso approfondimenti per chiarire la sua posizione sul territorio che risulta complessa in quanto gravata da numerosi rintracci.

«Strade sicure», il primo bilancio

Dall’8 luglio, data in cui ha avuto inizio l’operazione «Strade sicure» con l’Esercito Italiano, la Squadra Mobile ha denunciato 9 soggetti di cui 7 in stato di libertà, uno in stato di fermo e uno in stato di arresto per vari titoli di reato (lesioni personali, detenzione di armi senza giustificato motivo, possesso di stupefacenti finalizzati allo spaccio e rapina).

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha denunciato in stato di libertà 15 persone per vari titoli di reati tra cui i più gravi sono stati reati contro la persona e possesso di armi da taglio.