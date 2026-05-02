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Cronaca / Bergamo Città Sabato 02 Maggio 2026

Scomparso 16enne a Bergamo, in corso le ricerche

L’APPELLO. Il ragazzo, che vive nel bresciano, è scomparso venerdì 1° maggio mentre stava andando al Papa Giovanni per un controllo. Chi lo avesse visto chiami il 112.

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Scomparso 16enne a Bergamo, in corso le ricerche
Sebastian Pietro Issa Pastorelli, scomparso a Bergamo nella giornata di venerdì 1° maggio

Bergamo

Arriva dai familiari e dall’associazione Penelope Lombardia l’appello per un ragazzo di 16 anni del quale non si hanno notizie dal primo pomeriggio di venerdì 1° maggio, quando era stato accompagnato per una visita a Bergamo dalla provincia di Brescia dove vive.

Scomparso 16enne a Bergamo, in corso le ricerche
Sebastian Pietro Issa Pastorelli, scomparso a Bergamo nella giornata di venerdì 1° maggio

Si tratta di Sebastian Pietro Issa Pastorelli, alto un metro e 88 per 79 chili di peso, capelli corti ricci e occhi scuri.

Al momento della scomparsa, avvenuta nei pressi dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, indossava una g iacca Lacoste nera, pantaloni della tuta blu con la scritta «Mantova» e calzava scarpe bianche e rosse.

La preoccupazione dei familiari è acuita anche dal fatto che il sedicenne «deve assumere quotidianamente farmaci che non ha con sé e potrebbe essere in difficoltà». Chi dovesse vederlo può contattare il 112 o l’associazione Penelope al numero 3807814931

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