Scontri del 25 Aprile, la Digos esamina i filmati

Due i momenti di tensione, il primo in Porta Nuova quando i militanti si sono messi in mezzo alla strada per bloccare il corteo: in questa fase uno di loro, che brandiva un’asta con cui ha colpito un agente di Polizia, è stato fermato e poi portato in questura e denunciato a piede libero per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Sette agenti sono rimasti leggermente contusi. Terminata la manifestazione, una quarantina di pro Pal sono andati fuori dalla questura e si sono seduti in mezzo alla strada in via Noli fino alle 13, quando l’amico è stato rilasciato.