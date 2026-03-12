Scontro in via Autostrada: ferito un motociclista di 42 anni - Foto

Un motociclista di 42 anni è rimasto a terra ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13 di oggi, giovedì 12 marzo, a Bergamo. Lo scontro tra un’auto e una moto si è verificato in via Autostrada nei pressi dell’Hotel Città dei Mille in direzione centro di Bergamo.

I soccorsi in azione in via Autostrada a Bergamo

Sul posto sono sopraggiunte l’auto medica e l’ambulanza oltre alle Forze dell’ordine per i rilievi e per agevolare la viabilità. L’uomo non sarebbe comunque in gravi condizioni e al momento non è ancora chiara la dinamica dell’impatto.