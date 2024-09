Scontro tra un’auto e una moto a Villa di Serio, grave un ragazzo di 25 anni

Un giovane di 25 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo che in sella alla sua moto è rimasto coinvolto in un incidente con un’auto, poco prima delle 20 di martedì 17 settembre. Lo scontro a Villa di Serio: il ragazzo proveniva da Gorle, secondo le prime ricostruzioni un’auto che veniva dalla direzione opposta gli avrebbe tagliato la strada, causando il forte impatto. Sul posto due ambulanze e due automediche, oltre ai carabinieri di Alzano e di Bergamo per i rilievi.