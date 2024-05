Scooby-Doo, Uomo Ragno, muratori bergamaschi: il Soap Box Rally - Foto e video

Lungo le Mura il pubblico era pronto dalle 14 e alle 15 è iniziato un vero e proprio show di 50 macchinine colorate e originalissime. Il Soap Box Rally torna a Bergamo e domenica l’appuntamento in Città Alta per la manifestazione organizzata da Proloco Bergamo e Teamitalia con il Box Rally Club: la corsa si snoda su un percorso di 1.490 metri lungo le Mura. Una gara particolarmente vivace con tantissime persone nel pubblico a fare il tifo.

L’appuntamento è stato alle 10 in piazza Mascheroni per la punzonatura delle soap box. Alle 12, gara di originalità: la giuria ha visionato tutte le 50 auto e assegnato il punteggio, che verrà poi sommato ai punteggi delle manche delle 14.30, una di velocità e una di ostacoli. Bellissime le box, da quella con Scooby-Doo a quella degli Avangers passando per Alice nel Paese delle Meraviglie ad Up e i suoi palloncini coloratissimi.