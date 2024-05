Torna la corsa delle macchinine di legno: domenica 12 c’è il Soap Box Rally

Ritorna il Soap Box Rally, la corsa della auto di legno più antica del mondo, organizzata da Proloco Bergamo con la collaborazione sportiva di Asd Box Rally e la direzione di Roberto Gualdi. Le soap boxes, costruite secondo un regolamento storico datato 1955, scenderanno da Città Alta verso Porta Sant’Agostino domenica 12 maggio con inizio della gara alle 15. L’evento gode del patrocinio e della collaborazione del Comune e della Provincia di Bergamo, del patrocinio di Regione Lombardia e della Comunità delle Botteghe di Città alta.

Il Soap Box Rally è stato presentato questa mattina, 8 maggio, a Palazzo Frizzoni con una conferenza stampa molto partecipata, alla presenza di tutti i protagonisti: Roberto Gualdi, Presidente del Soap Box Rally, Loredana Poli, Assessora a sport e giovani del Comune di Bergamo, Giorgia Gandossi, Consigliera delegata a sport e giovani della Provincia di Bergamo, Mauro Ferrari, Presidente Asd Box Rally, Marcello Roncalli, docente di Abf di Curno con tanti studenti al seguito, Michele Taddei, Vicepresidente e coordinatore nucleo di volontariato Associazione nazionale Carabinieri sezione di Bergamo.

Le Soap Boxes nate negli Usa

Le «Soap Boxes», letteralmente scatole di sapone, sono delle bizzarre macchine che nascono nel 1933 negli Usa dall’idea di un commerciante di sapone che seppe coniugare il sogno americano dell’epoca, l’automobile, con la propria attività. L’imprenditore ebbe la felice intuizione di disegnare sulle scatole di sapone, che erano realizzate in legno, le sagome di autovetture immaginarie. Una volta ritagliate e assemblate, con l’aggiunta di parti meccaniche, chiunque avrebbe potuto costruire la propria «auto» personalizzata. Fu un successo enorme. Migliaia di mini-bolidi cominciarono a sfrecciare per gli States ovunque ci fosse una strada in pendenza. La prima corsa più pazza d’America si svolse a Daytona nel 1934 con il titolo di «All American Soap Boxes Derby». Dal 1934 ad oggi la passione delle Soap Boxes ha fatto il giro del mondo.

A Bergamo arriva nel 1955

Dopo fasi di alterno successo, dal 2000 il Soap Box Rally viene proposto nella città da Proloco Bergamo con l’intenzione di valorizzare e consolidare un’appassionante tradizione radicatasi nel territorio. «Le parole chiave che caratterizzano l’evento sono attrattività turistica, divertimento, sana competizione, storicità e tradizione e, infine, attenzione educativa che coinvolge i ragazzi in un progetto che non dura una sola giornata» spiega l’Assessora del Comune di Bergamo, Loredana Poli. Parteciperanno alla gara 51 soap box. «Non succedeva da tanto tempo di avere così tante iscrizioni» commenta Mauro Ferrari.

La tv giapponese

Saranno anche presenti 15 drift trike e due mezzi dello speed down Italia. Gli equipaggi provengono dalla Bergamasca, ma non solo: anche da Brescia, Mantova, Como, Milano, Cremona, e dal Trentino, Veneto, Piemonte e Umbria. Quest’anno, alla 48esima edizione del Soap Box Rally, parteciperà anche una troupe televisiva proveniente dal Giappone con due soap boxes in gara. Si tratta di una televisione e del suo Frontman principale, Daisuke Miyagawa: attore, comico e showman, molto amato e apprezzato nella sua patria con quasi due milioni di followers. Apprezzato per il suo umorismo e sarcasmo, è diventato sempre più famoso interpretando oltre venti film, serie tv, pubblicità, programmi di cucina, in particolare il programma di viaggio «Sekai no hate made ItteQ». In questo programma Miyagawa gira tutto il mondo affrontando sfide sempre più improbabili e fantasiose. ItteQ è il programma di viaggi più popolare in Giappone e va in onda in prima serata tutte le domeniche sere su Nippon Tv, canale privato televisivo tra i più seguiti trasmessi da Tokyo raggiungendo in media oltre 20 milioni di spettatori, con uno share intorno al 20%.

I trofei in legno

Verranno consegnati gli storici trofei lignei tramandati fina dal 1955, passati da un vincitore all’altro (ogni vincitore lo trattiene un anno e poi lo riconsegna per la gara dell’anno successivo), oltre ad altri riconoscimenti. Trofeo Originalità: terrà in considerazioni i voti di tre giurie: il pubblico, la «Giuria Creatività» e la «Giuria Tecnica»; Trofeo Velocità: sarà ricavato dalla somma dei tempi delle singole manche, salvo eventuali penalità; Trofeo Creatività: è il risultato del punteggio assegnato dalla «Giuria Creatività» e viene assegnato sabato 11 maggio. Trofeo Gran Combinata: viene assegnato all’equipaggio che ottiene il minor punteggio nella somma tra le posizioni in classifica delle singole manche di discesa (manche a coppie e manche ad ostacoli), più la posizione in classifica del «Trofeo Originalità» moltiplicata per un coefficiente. Questo coefficiente varia a seconda del numero di partecipanti alla gara. Trofeo Pinocchio: nuovo trofeo! Scuole, oratorie, centri giovanili, e giovani alla loro prima esperienza, potranno partecipare a questo premio. Sette equipaggi concorreranno, provenienti dalle seguenti scuole/centri di aggregazione: IPIA Pesenti, ABS Trescore (con due team), Abf Curno, Istituto Riva di Sarnico, Cag di Treviolo, la Ragnatela di Chiuduno. «È un’occasione importante per i ragazzi dell’Abf, - spiega il prof. Marcello Roncalli – l’evento rappresenta un progetto che ha incentivato i ragazzi che hanno avuto difficoltà ad integrarsi a scuola. In questo modo si associa il divertimento all’apprendimento, per inserirli anche nel mondo del lavoro».

La sicurezza

Per garantire la sicurezza è importante la collaborazione di tutti, soprattutto dei volontari presenti: la Polizia Locale del Comune di Bergamo ed il Comandante Antonio Bettoni, la Croce Bianca di Bergamo, l’Unità Operativa Radioemergenze, il nucleo di volontariato dell’Ass. Naz. Carabinieri – sezione di Bergamo e sezione di Grumello del Monte, e la protezione civile di Albino. In occasione della gara, Viale delle Mura (da Porta Sant’Agostino a Colle Aperto) verrà chiuso dalle 13 alle 20 come da ordinanza della polizia locale di Bergamo.

Il programma

Sabato 11 maggio allo showroom Serramenti Pedretti, in via Dalmine,10 a Curno:

11: esposizione e punzonatura delle soap box e drift trike

14.30: sfilata delle soap box

16.30: premiazioni trofeo “Creatività”

Il pubblico potrà votare la soap box preferita accedendo a questo link: https://forms.gle/1Let5DdUaRGoNcyW6