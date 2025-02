Scoperta la banda delle Land Rover, due arresti: l’indagine partita dalla denuncia di Cristiano Doni

Alle prime luci dell’alba del 12 febbraio i carabinieri di Bergamo, coadiuvati nella fase esecutiva da militari di Zogno, hanno arrestato due uomini, italiani residenti a Cisano e Pontida, già noti alle forze dell’ordine, accusati entrambi del furto aggravato, in concorso, di tre Land Rover Defender. Uno dei due è anche accusato di riciclaggio, per aver falsificato il numero di telaio di una Mercedes GLC oggetto di appropriazione indebita. L’indagine è partita dalla denuncia dell’ex calciatore dell’Atalanta, Cristiano Doni, che si è visto rubare la sua Range Rover Vogue in Borgo Santa Caterina nell’autunno del 2023.

Banda specializzata in furti di auto di lusso

I colpi sono iniziati nel 2024, due arresti con l’accusa di furto aggravato

Secondo quanto emerso, la banda agiva secondo con un modus operandi preciso e collaudato: i malviventi individuavano le vetture di interesse, le seguivano per diversi chilometri e, una volta certi delle condizioni favorevoli, entravano in azione con strumenti altamente tecnologici. Tra questi, un dispositivo in grado di bypassare i sistemi di sicurezza delle auto e un rilevatore di frequenze per individuare eventuali dispositivi di tracciamento.