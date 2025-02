Scoperta la banda delle Land Rover, due arresti nella Bergamasca

LE INDAGINI. Individuavano le auto da rubare, poi le tracciavano e con sistemi tecnologici riuscivano ad eludere gli allarmi. Le macchine finivano in un capannone, per essere poi modificate e pronte per essere rimesse sul mercato. Due uomini, italiani residenti nella Bergamasca, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati: accusati entrambi del furto aggravato, in concorso, di tre Land Rover Defender.